"Heute.at" verschenkt diese zwei Game-Kracher

"Heavy Rain" und "Beyond: Two Souls" von Quantic Dream haben die Game-Welt geprägt. Wir verlosen Codes zu den beiden Titel für den Epic Game Store.

Original auf der Playstation 3 im Jahr 2010 und 2013 erschienen, haben die "Quantic Dream"-Games "Heavy Rain" und "Beyond: Two Souls" neue Maßstäbe gesetzt. Die Mixes aus interaktiven Film und Action-Adventure schafften es nicht nur auf die folgende Konsolengeneration, sondern haben mittlerweile einen solchen Kultstatus, dass sie mittlerweile mit neuer Grafik auch für den PC zu haben sind.Die Spiele kann man sich im Epic Game Store holen. In beiden Fällen handelt es sich nicht nur um einen simplen Konsole-zu-PC-Port, sondern um aufwändig überarbeitete Versionen der Originale mit 4K-Grafik, detaillierterer Mimik und Hollywood-reifen Szenen. Wir empfehlen für einen genauen Überblick den Testbericht von "beyond: Two Souls" für PC verlost mit freundlicher Unterstützung von Quantic Dream je vier Game-Codes pro Spiel für den Epic Game Store. Und so könnt ihr gewinnen: Verratet uns unter dem Facebook-Beitrag auf unserer Seite, für welches der zwei Games ihr gerne einen Code gewinnen würdet!Das Gewinnspiel läuft bis zum 15. September 2019 um 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt und erhalten einen Spielecode zum Einlösen im Epic Game Store. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. (rfi)