Greta Thunberg wird Chefredakteurin bei BBC

Nicht nur Umweltaktivistin, sondern auch Chefredakteurin? Greta Thunberg wird für einen Tag Chefin eines Radiosenders der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt BBC.

Die 16-jährige Schwedin ist eine von insgesamt fünf Personen, die das Programm des britischen Radiosenders BBC4 zwischen Stefanitag und dem Silvesterabend frei gestalten dürfen.Natürlich wird Greta Thunberg den Fokus wieder auf Umwelt- und Klimaschutz legen. Dazu hat das Aushängeschild der "Fridays For Future"-Bewegung bereits im Vorfeld Reportagen aus der Antarktis und Sambia in Auftrag gegeben. Ebenso wird ein Interview mit dem britischen Notenbank-Chef Mark Carney ausgestrahlt werden.Auch die Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs, Brenda Hale, wird Gast sein. Sie wurde vor wenigen Monaten international bekannt, als sie die durch Premier Boris Johnson verhängte Zwangspause des Parlaments kurz vor dem anvisierten Brexit-Tag für verfassungswidrig erklärt hatte.Turner-Preis-Gewinner Grayson Perry, Rapper George The Poet und BBC-Kritiker Charles Moore sollen in Gretas Programm ebenfalls ein Gesprächspodium bekommen.Während die Umweltaktivistin aus den USA wieder in Richtung ihres Heimatkontinents schipperte, überschlug sich das Netz vergangene Woche mit wilden Theorien über ihre Person. Auslöser war ein Foto aus der Zeit des großen Goldrausches am Klondike. Auf der historischen Aufnahme ist ein Mädchen mit stoischem Gesichtsausdruck und dicken Zöpfen zu sehen, das Greta Thunberg verblüffend ähnlich sieht. Sofort spekulierten Witzbolde und Verschwörungstheoretiker: Ist die junge Schwedin vielleicht eine Zeitreisende?