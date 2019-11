Foto aus dem Jahr 1898: Ist Greta eine Zeitreisende?

Ein altes schwarz-weiß Foto aus der Zeit des großen Goldrauschs am Klondike befeuert aktuell die Fantasie vieler Verschwörungstheoretiker.

Das Bild zeigt drei Kinder, die auf einem Claim am Dominion Creek in Yukon (Kanada) einen Wippschüttler bedienen. Auffällig ist dabei ein Mädchen mit Zöpfen, das direkt in die Kamera blickt.Ihre Ähnlichkeit mit der weltbekannten Umweltaktivistin Greta Thunberg (16) ist verblüffend. Doch wie kommt die junge Schwedin auf ein Foto, das rund um das Jahr 1898 aufgenommen wurde? Nach unserem aktuellem Verständnis von Zeit und Raum gar nicht. Das hindert natürlich Fans von Verschwörungstheorien nicht daran eine haarsträubende Vermutung aufzustellen:"Greta ist eine Zeitreisende, aus der Zukunft, und sie ist hier, uns zu retten", schreibt etwa Jack S. "Das ist mein neuer Favorit unter den Verschwörungstheorien." Und er ist nicht der einzige mit dieser Vermutung:Kritiker sehen darin eine gewiefte Fälschung. Dagegen spricht, dass die originale Kopie des Fotos aus dem Archiv der Universität von Washington stammt. Es wird dem 1948 verstorbenen Fotograf Eric A. Higgs zugeordnet und ist in der Online-Bibliothek jederzeit abrufbar.Was auch immer dahinter steckt, die echte Greta hat vor einer Woche wieder Segel gesetzt und befindet sich auf dem Weg nach Europa, um Anfang Dezember an der UN-Klimakonferenz in Madrid teilnehmen zu können.Die 16-Jährige ist übrigens nicht die erste bekannte Persönlichkeit der nachgesagt wird, eine Zeitreisende zu sein. Hollywood-Superstar Keanu Reeves etwa ist bei Internet-Witzbolden schon lange in Verdacht geraten, unsterblich zu sein. Es gibt sogar einen eigenen Webauftritt , der mit Fotos und Bildern aus verschiedenen Epochen beweisen will, dass der Schauspieler einfach nicht zu altern schein.