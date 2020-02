Gzuz ist wieder auf der Nummer 1 in Österreich

Der Skandal-Rapper erobert wieder die heimischen Charts. Diesmal mit seinem kompletten Album. Und das obwohl er nach Release verhaftet wurde.

Die 1 wird gespielt

Bereits vor zwei Wochen sorgte Gzuz mit seiner Single "Donuts" für Aufruh in der österreichischen Musiklandschaft. Denn der Song schaffte es mit Anhieb auf die Spitze der Charts. Für Ö3 war der Track aber zu viel des Guten. Die Nummer 1 wurde in dieser Woche in den "Ö3 Austria Top 40" nicht gespielt.Nun steht der Rapper erneut auf der Spitze. Und zwar mit seinem gleichnamigen Album, welches er am Valentinstag veröffentlichte. "Ich hab' nie erwartet, dass ich mal charte", heißt es auf dem Song "Nie erwartet" von Gzuz. Nun sorgte genau das für Schlagzeilen.Promo konnte der Rapper für sein Album übrigens nicht sonderlich viel machen. In der Release-Woche wurde er nämlich in Untersuchungshaft genommen. Gzuz werden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Sprengstoff- und das Waffengesetz vorgeworfen. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß.Gute Nachricht für Ö3: Die Album-Charts werden nicht gespielt. Jedoch werden die Songs von Gzuz ohnehin nicht mehr ausgestrahlt. Generell wehrt sich der Radiosender gegen Deutschrap. Zuletzt wurden zehn Songs aus den Top 40 entfernt. Allesamt von deutschen Rappern.Wie die Charts am Sonntag aussehen werden bleibt abzuwarten. Denn in den Top 10 befinden sich ganze sieben Deutschrap-Songs. Zumindest die 1 wird wohl gespielt werden. Der Thron gehört in dieser Woche dem Kanadier The Weeknd mit dem Smash-Hit "Blinding Lights".