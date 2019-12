Hast du die Wiener auch so unfreundlich erlebt?

Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt, dafür fällt die österreichische Bundeshauptstadt aber auch mit seinen "grantigen" Einwohnern auf.

Wiener Grant

Schon wieder ergattert Österreichs Hauptstadt ein Stockerlplatz. Denn wenn es nach der Studie "Expat City Ranking 2019" geht, sind die Wiener die drittunfreundlichsten Einwohner der Welt. Nur Kuwait und Paris schnitten noch schlechter ab."Gschissana", "Gusch" oder einfach nur "Oida" hört man in Wien immer wieder. Wer hier aufwächst, ist mit groben Umgangsformen vertraut, denn der "Wiener Grant" gehört genauso zur Bundeshauptstadt dazu wie das Wiener Schnitzel und die Sachertorte.