Heidi Klum heißt jetzt offiziell Frau Kaulitz

Supermodel Heidi Klum teilte auf ihrer Instagram-Seite das erste Foto nach der Hochzeit.

Heidi Klum meldete sich zwei Tage nach der Hochzeit wieder zurück auf Instagram. "Wir haben es getan! Herr und Frau Kaulitz.", schrieb sie dazu. Das Bild zeigt, wie das Model in ihrem weißen Brautkleid ihren Ehemann Tom Kaulitz küsst.Ihren Fans gefällt's. Über 400.000 Follower haben das Foto bereits geliked und kommentiert, darunter auch einige Promis. So schreibt etwa Gwen Stefani: "Sooo schön! Herzlichen Glückwunsch!!!!" Chorograph Jorge Gonzalez gratulierte ihr ebenfalls auf Instagram: "Herzlichen Glückwunsch, Mädchen!" Heidi Klum und Tom Kaulitz gaben sich vergangenen Samstag auf der Luxus-Yacht "Christina O" das Ja-Wort . Rund 80 Gäste nahmen an dem Spektakel teil, unter anderem "Spice Girl" Mel B, Schauspieler Thomas Kretschmann ("Der Pianist") sowie die Designer Thomas Hayo und Wolfgang Joop. Der "Standesbeamte", der Heidi und Tom traute, war übrigens Toms Bruder Bill Kaulitz. Laut Insidern habe das Paar bereits im Februar offiziell geheiratet. Indiz dafür: Der Bürgermeister von Capri erklärte, dass keine Trauung beim Standesamt angemeldet wurde. Lediglich eine private Feier.Weitere Fotos von der Hochzeit findet Ihr oben in der Bildstrecke. (lm)