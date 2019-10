Heidi zeigt Ausschnitt, Fans rasten komplett aus

Mit einem Instagram-Posting lässt Superstar Heidi Klum die Herzen ihrer Fans höher schlagen. Denn dabei geizt sie nicht mit ihren Reizen.

Ausgefallene Outfits stehen bei Topmodel Heidi Klum an der Tagesordnung. Davon kann man sich aktuell auf ihrem Instagram-Account überzeugen. Denn zur Zeit begeistert die 46-Jährige ihre Fans wieder einmal mit einem besonders heißen Look. In einem ihrer zahlreichen Beiträge setzt sie ihr Dekolleté gekonnt in Szene.Das Leder-Oberteil, das die GNTM-Chefin anhat, verdeckt nur das allernötigste ihrer Oberweite. Ob es sich hier schon um einen Vorgeschmack auf ihr Halloween-Kostüm handelt, ist nicht bekannt.Ein Blick in die Kommentare zu dem Clip zeigt: Ihre Fans sind von den tiefen Einblicken begeistert. "Very hot look", befindet etwa ein Fan. Ein anderer befindet "du bist mega cool".