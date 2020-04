Heißhunger auf Burger endete mit Spuck-Attacke

Weil sich ein 47-Jähriger in der Warteschlange vor einer McDonalds-Filiale vorgedrängt haben soll, rastete ein Jüngerer (24) aus, soll seinen Kontrahenten bespuckt und geschlagen haben.

Schlag auf den Hinterkopf

Die Wieder-Eröffnung der McDonalds-Filialen (McDrive) sorgte am Montag vielerorts für Chaos auf den umliegenden Straßen (wir berichteten ).In Wels-Schafwiesen reichte die wartende Autokolonne bis auf die Bundesstraße hinaus. Sogar ein Linienbus kam nicht mehr vorbei. Mehrere Polizeistreifen mussten ausrücken, um die Verkehrslage wieder zu beruhigen.Beim McDonalds in Dornach in Linz-Urfahr regelte sogar bis am Abend ein Streifenwagen mit Blaulicht den Verkehr vor der McDrive-Filiale.Doch in Wels ließ zwei Männer (24, 47) der Heißhunger auf Burger komplett ausrasten.Der Jüngere schlug beim Eintreffen der Beamten seinem Kontrahenten mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. Der 47-Jährige stürzte dadurch zu Boden.Grund der Auseinandersetzung war laut Polizeibericht, dass sich der Ältere in der Warteschlange vorgedrängt haben dürfte. Der Ältere gab bei der Polizei auch an, dass er von dem 24-Jährigen bespuckt worden sein.Beide Streithähne werden angezeigt.