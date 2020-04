Helene Fischer plant Song mit Jürgen Drews Tochter

Die 24-jährige Joelina tritt jetzt offenbar in die Fußstapfen ihres Vaters, dem "König von Mallorca" Jürgen Drews. Ein Projekt mit Superstar Helene Fischer ist in Planung.

"Prinzessin von Mallorca" schreibt Fischer-Hit

Wird hiermit ein Traum eingefleischter Schlagerfans wahr? Joelina Drews (24), Tochter von Mallorca-Star Jürgen Drews (75), plauderte aus, dass sie an einem gemeinsamen Projekt mit Helene Fischer arbeitet.Joelina, die sich als Künstlerin "Joedy" nennt, hat bisher eher mit freizügigen Outfits und sexy SM-Posen auf sich aufmerksam gemacht ("Heute" hat berichtet) . Doch jetzt verriet sie in einem Interview mit "Promiflash", dass sie offenbar nicht abgeneigt ist, in die Fußstapfen ihres berühmten Schlager-Papas ("Ein Bett im Kornfeld") zu treten: "Wir sind gerade mit ein paar Leuten dran, auch für Helene Fischer zu schreiben".Es wäre nicht die erste Zusammenarbeit zwischen der "Prinzessin von Mallorca" und Helene, die wegen der Corona-Krise ihr Mega-Konzert in Badgastein absagen musste . Die 24-Jährige hat nämlich bereits einige Demos für die Schlager-Diva eingesungen, unter anderem den Titelsong für den Film "Die Traumfabrik".Und Joelina wäre auch nicht die erste Promi-Tochter, die für La Fischer Songs schreibt. Bereits 2017 hat Stephanie Stumph, Tochter des bekannten Schauspielers Wolfgang Stumph ("Salami Alaikum"), mit dem Titel "Herzbeben" große Erfolge gefeiert.