Herzog und Ruttensteiner in Corona-Quarantäne?

Israel hat am Mittwoch wegen des Coronavirus neue Einreisebestimmungen beschlossen. Davon könnten auch die Österreicher beim Nationalteam betroffen sein. Sportdirektor Willi Ruttensteiner und Teamchef Andi Herzog droht nun sogar die Quarantäne.

Herzog: "Kann mich nicht einsperren lassen!"

Laut Regierungschef Benjamin Netanjahu müssen ab sofort alle Rückkehrer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien in Israel für 14 Tage in häusliche Quarantäne.Davon ist auch Ruttensteiner betroffen, denn er war vergangene Woche als technischer Beobachter für die UEFA beim Champions-League-Spiel zwischen Olympique Lyon und Juventus Turin.Der Oberösterreicher hofft noch, dass das nicht der Fall ist: "Das kann sein, aber ich warte noch auf weitere Informationen."Auch Teamchef Andi Herzog drohen Probleme. Der Wiener befand sich bei der Nations-League-Auslosung in Amsterdam, am Montag soll er nach Israel zurückkommen. Laut aktuellen Bestimmungen droht Herzog eine Quarantäne bis 23. März.Am 22. März will Israel allerdings schon nach Schottland zum EM-Play-off reisen. Diese Pläne könnten über den Haufen geworfen werden."Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Wir müssen schauen, wie wir weiter vorgehen. Ich kann mich nicht zwei Wochen in Quarantäne sperren lassen. Ich möchte die bestmögliche Vorbereitung auf das Spiel gegen Schottland absolvieren, und da sind zwei Wochen Quarantäne alles andere als optimal", sagt Herzog gegenüber der APA.