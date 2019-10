Hier gilt in der Altstadt die Waffenverbotszone

In diesem Bereich in der Linzer Altstadt gilt das Waffenverbot.

Die Polizei verordnete nun die Waffenverbotszone in der Linzer Altstadt, gab auch den genauen Bereich bekannt. Ab 1. November tritt sie in Kraft.

Strafen von bis zu 2.300 Euro fällig

Schon im Dezember letzten Jahres wurde der Bereich am Hinsenkampplatz in Urfahr zur Waffenverbotszone erklärt. Wie bereits berichtet , kommt ab 1. November auch die Linzer Altstadt dazu.Die Polizei legte nun den genauen Geltungsbereich der Verbotszone fest. Die genauen Außengrenzen sind hier ersichtlich.Wie die Polizei auf ihrer Homepage ausdrücklich hinweist, gilt das Verbot rund um die Uhr."In dem betreffenden Bereich sind die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, die Kleidung von Menschen und von diesen mitgeführte Fahrzeuge und Behältnisse zu durchsuchen. Vorausgesetzt es besteht der Verdacht des Zuwiderhandelns", so die Polizei Oberösterreich.Hat jemand Waffen oder Gegenstände entgegen der Verordnungbei sich, ist die Polizei ermächtigt, diese sicherzustellen. Strafen von 500 Euro - im Wiederholungsfall bis zu 2.300 Euro sind fällig. Das Verbot gilt natürlich nicht für Menschen, die Waffen in Ausübung ihres Berufes benötigen.Die Verbotszone gilt vorerst drei Monate. Kann danach verlängert werden.Übrigens: Eingangskontrollen in die Altstadt wird es natürlich nicht geben.