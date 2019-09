Hitzige Diskussionen trotz 39,4 Grad Fieber

Er ließ es sich kaum anmerken, doch Norbert Hofer ging es gestern (11.9.) bei den Duellen am Küniglberg gar nicht gut.

Fieber schlug ohne Vorwarnung zu

Kurz vor Sendungsstart musste der Chef der Blauen noch im ORF-Zentrum medizinisch versorgt werden. "Es ist wer vorbeigekommen und hat ihn sofort gut versorgt", so ein Sprecher.Eine Ärztin soll Hofer zuerst Blutdruck und Fieber gemessen und ihn dann mit Medikamenten versorgt haben. "Das mit dem Fieber hat zu Mittag ganz plötzlich und ohne Vorwarnung angefangen.""Trotzdem wollte er auf jeden Fall an den Duellen gegen Pilz und Kurz teilnehmen" so sein Vertrauter. Allerdings gab es nach der Sendung nur noch einen Plan: Sofort ab ins Bett und auskurieren!