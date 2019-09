Hofer krank – sagt Wahlkampftermine ab

Norbert Hofer hat aus Krankheitsgründen alle Termine für Donnerstag abgesagt. Schon bei den TV-Duellen am Mittwochabend musste der Notarzt ausrücken.

Wie berichtet, ist FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer gesundheitlich derzeit nicht auf der Höhe. Vor den TV-Duellen am Mittwochabend im ORF musste sogar ein Notarzt kommen , weil Hofer 39,4 Grad Fieber hatte.Hofer eilte aus dem Studio direkt nachhause ins Bett, um sich auszukurieren. Wie am Donnerstag bekannt wurde braucht er dafür mindestens den ganzen Tag. Der designierte FPÖ-Chef hat alle Termine für Donnerstag abgesagt.Er will sich nun erholen, heißt es aus der Partei, um für den FPÖ-Parteitag am Samstag fit zu sein. Da wird er offiziell als FPÖ-Chef gewählt werden.Hofers Vertretung für die vielen Wahlkampftermine am Donnerstag ist Dagmar Belakowitsch. Die FPÖ-Abgeordnete muss zum Beispiel mit den anderen Spitzenkandidaten beim "Kuriertag" diskutieren.