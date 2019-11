Hohe Auszeichnung für Vilimsky und Kitzmüller

Die beiden FPÖ-Politiker Harald Vilimsky und Anneliese Kitzmüller sollen eine hohe Auszeichnung erhalten. Das hat Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein vorgeschlagen.

Vierthöchste Auszeichnung

Politiker-Orden

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein wird der ehemaligen Dritten Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller und dem FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky das "Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern" verleihen.Das ist die vierthöchste Auszeichnung, die für Verdienste um die Republik Österreich vergeben werden kann. Der Ministerrat wird am Mittwoch wohl einen dementsprechenden Beschluss fassen.Das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern wird üblicherweise an Nationalratsabgeordnete verliehen, die bereits zehn Jahre lang im Parlament vertreten sind. Aus diesem Grund scheinen auch Vilimsky und Kitzmüller die Auszeichnung zu erhalten. Auch Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat die Auszeichnung bekommen.Kitzmüller war von 28.10.2008 bis 22.10.2019 Abgeordnete, Harald Vilimsky saß von 30.10.2006 bis 30.06.2014 im Nationalrat, dann wechselte er direkt ins Europäische Parlament, dem er bis heute angehört.Aufhorchen lässt das Timing der Verleihung, ermitteln doch die Behörden derzeit gegen Kitzmüller im Zusammenhang mit der Abstimmungs-Panne rund um das Identitären-Verbot im September.Die höchsten Auszeichnungen der Republik sind zum überwiegenden Teil der Politik vorbehalten.Die höchste Auszeichnung, der Groß-Stern ist ausschließlich Staatsoberhäuptern vorbehalten. Der Bundespräsident bekommt ihn automatisch bei Amtsantritt, auch an ausländische Staatsoberhäupter kann er verliehen werden.Die zweithöchste Auszeichnung, das Große Goldene Ehrenzeichen am Bande bekommen meistund der. Das Große Silberne Ehrenzeichen am Bande bekommenund. Ausländischebekommen die Dekoration am Bande meist aus Anlass des Endes ihrer Mission in Österreich.Die vierte und fünfte Stufe, das Große Goldene oder Silberne Ehrenzeichen mit dem Stern wird leitenden Beamten eines Ministeriums oder einer Landesregierung (oder), sowienach zehnjähriger Amtszeit. Diese Auszeichnung kann auch anverliehen werden.