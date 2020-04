Home Office – das hilft gegen Rückenschmerzen

"Wer rastet, der rostet", lautet ein altes Sprichwort. Und tatsächlich ist da etwas dran. Das kannst du tun, wenn dein Körper mit Schmerzen auf die Heimarbeit reagiert.

In Zeiten von Home Office ist Bewegung Mangelware. Der Weg zur Arbeit mit dem Rad fällt weg, die Fitnessstudios sind geschlossen. Das dauernde Sitzen am Computer quittiert unser Rücken oft mit Schmerzen.Doch das muss nicht sein! Damit dein Körper wie ein geschmiertes Getriebe läuft, solltest du dir auch daheim diese Devise verinnerlichen: in Bewegung bleiben. Das geht zur Not auch im Sitzen! Welche Übungen du ganz leicht auch in der Corona-Quarantäne machen kannst, erfährst du im Video oben.