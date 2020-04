Wann können Hotels in die Sommer-Saison starten?

Die österreichische Bundesregierung machte zuletzt vermehrt Werbung für Sommerurlaube in Österreich. Noch weiß aber niemand, wie der Wiederaufbau der Branche vonstatten geht. Die Hoteliers fordern nun Klarheit.

Rechtssicherheit und unbürokratische Hilfe gefordert

Die Bundesregierung appellierte in den vergangenen Wochen mehrmals, den diesjährigen Sommerurlaub in Österreich zu verbringen. Allen voran Bundeskanzler Sebastian Kurz möchte so ein erneutes Einschleppen des Coronavirus aus dem Ausland verhindern.Dieser Aufruf kommt den heimischen Hoteliers auf Grund des aktuellen Lockdowns freilich äußerst gelegen. Allerdings wird die Zeit knapp. Denn noch weiß niemand, wie die für Ende April angekündigte schrittweise Lockerung der Maßnahmen für die Hotelerie-Branche im Detail aussieht.Die Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung, Michaela Reitterer, fordert insbesondere in Hinblick auf die Grenzöffnungen- und Schließungen in Europa Klarheit. Es gehe um Rechtssicherheit bei Buchungen und Stornos, so Reitterer. Mit ersten Hotelöffnungen rechnet die Hoteliers-Chefin etwa Mitte Mai. Zu klären seien außerdem Fragen nach einer Maskenpflicht, etwa an einem See oder beim Essen.In einer gemeinsamen Aussendung mit dem Gewerbeverein, des Handelverbands und des Senats der Wirtschaft Österreich übt Reitterer zudem scharfe Kritik an der Bundesregierung. "Wenn der Bund wie angekündigt für 100% der Summen haftet, müssten auch bei uns ein IBAN und eine UID-Nummer reichen", kritisiert sie vermeintlich "unbürokratische", jedoch zig Seiten umfassende Kurzarbeits- und Kreditanträge. Dabei bräuchte es zum Erhalt der Arbeitsplätze rasch nicht rückzahlbare Mittel: "Sonst zögern wir das Siechtum der Betriebe nur hinaus.", so Reitterer abschließend.