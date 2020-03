Nach zwei Monaten Sperre lockert China die Regeln

Nach offiziellen Angaben gab es in China erneut keine lokalen Erkrankungen. Darum hebt das Land teilweise die Restriktionen auf.

Ausnahme: Wuhan

China hat erneut 47 "importierte" Coronavirus-Fälle gemeldet. Insgesamt zählt das Land damit bereits 474 solcher Erkrankungen, die bei Menschen, die in das Land eingereist sind, festgestellt wurden. Wie aus den offiziellen Zahlen der Pekinger Gesundheitskommission am Mittwoch hervor geht, gab es jedoch erneut keine lokalen Erkrankungen.In der zentralchinesischen Provinz Hubei, von wo das Virus Sars-CoV-2 sich ab Ende 2019 weltweit auszubreiten begann, starben weitere drei Menschen. Dort hatte die Lokalregierung am Dienstag angekündigt, dass ab Mittwoch ein Teil der verhängten Beschränkungen aufgehoben werden. Nach einer zweimonatigen Blockade dürfen Menschen demnach die Provinz wieder verlassen.Ausgenommen ist jedoch noch die Millionenmetropole Wuhan, die besonders schwer betroffen war. Dort soll es ab dem 8. April wieder möglich sein, die Stadt zu verlassen.Nach offiziellen Angaben sind bislang 3.281 Menschen in China dem Virus zum Opfer gefallen. Insgesamt wurden auf dem chinesischen Festland 81.218 Infizierte registriert, von denen sich bislang mehr als 73.000 wieder erholt haben.