Spesen-Affäre: Ex-Strache-Bodyguard festgenommen

Paukenschlag in Sachen Ibiza- und Spesen-Affäre. Straches ehemaliger Bodyguard wurde in der Nacht amf Dienstag verhaftet, wird berichtet.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat spät in der Nacht von Montag auf Dienstag bei Straches ehemaligem Bodyguard geklingelt. Nach der Razzia wurde der Mann im Auftrag der Soko Ibiza verhaftet, wie mehrere Medien berichten.Die Sache hängt mit der Spesen-Affäre ( "Heute" berichtete am Montag als erstes ) und indirekt auch mit der Ibiza-Affäre zusammen. Deshalb ist die Soko Ibiza aktiv, die sich nicht nur mit den Vorgängen auf der spanischen Urlaubsinsel beschäftigt, sondern breit gefächert mit allen Vorwürfen, die dieser Tage gegen Strache erhoben werden.Schon am Dienstag vermuteten Strache und die FPÖ Wien einen Zusammenhang zwischen der Spesen-Sache und der Ibiza-Affäre. Es seien dieselben "Hintermänner" am Werk, hieß es da.Bei dem nun verhafteten Bodyguard soll es sich um jenen "FPÖ-Insider" handeln, der jahrelang "belastendes Material" gegen Strache und andere FPÖ-Politiker sammelte. Er soll auch mit den Ibiza-Hintermännern bekannt sein und Teile des von ihm gesammelten Materials bei Anwalt M. hinterlegt haben.Warum wurde der Mann nach der Razzia gleich verhaftet? Weil er von der Staatsanwaltschaft als einer der Beschuldigten geführt wird. Konkret wird gegen drei Verdächtige ermittelt: Strache selbst, seine ehemalige Büroleiterin und Buchhalterin und eben den ehemaligen Fahrer und Bodyguard.Die Sache ist durchaus kompliziert. Denn bereits 2015 soll der Mann das "belastende Material" (u.a. nicht korrekt abgerechnete Spesenbelege) an die Staatsanwaltschaft gegeben haben. Die unternahm vorerst nichts, auch weil der Mann damals Geld forderte.Jetzt, im Jahr 2019 änderte scheinbar eine anonyme Anzeige die Meinung der der Staatsanwaltschaft. Es wird wegen Untreue ermittelt . Und auch FPÖ-intern werden in einer Sonderprüfung alle Spesenbelege von Strache seit dem Jahr 2013 durchgegangen.Strache hat am Dienstag auf die Causa reagiert und nannte die ganze Sache eine " Schmutzkübelkampagne ".Wir fassen zusammen: Der damalige Bodyguard und Fahrer von HC Strache soll belastendes Material (Spesen-Belege, Rechnungen) abfotografiert und bei Ibiza-Anwalt M. hinterlegt haben. Im Jahr 2015 wird die Staatsanwaltschaft erstmals informiert und es wird Geld gefordert. Ermittlungen gibt es dann erst 2019.Bei der Frage nach dem möglichen Motiv gibt es zwei Seiten."Die Presse" schreibt darüber, dass der ehemalige Bodyguard auch ein enger Vertrauter Straches war und trotz schwerer Krankheit im Jahr 2014 "fallen gelassen worden sei". Deswegen sinne der Mann auf Rache an Strache.Bei den Machern des Ibiza-Videos lautet die Version (laut "Presse") so: Weil die Behörden im Jahr 2015 nicht reagierten und keine Ermittlungen starteten, sei man erst auf die Idee gekommen, das Ibiza-Video zu machen.