Strache-Spesen: Jetzt ermittelt der Staatsanwalt

Die FPÖ prüft intern, aber auch extern interessiert man sich dafür, was es mit Straches Spesenkonto auf sich hat. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt.

Worum geht's?

Am Abend vor dem FPÖ-Parteitag in Graz gab es in der FPÖ Wien eine Sondersitzung des Parteivorstandes. Anlass waren Gerüchte zu den Spesenabrechnung des Ex-Parteichefs Heinz-Christian Strache.Bis zu seinem Ausscheiden aus der Politik verfügte Strache über ein eigenes Spesenkonto, das mit bis zu 10.000 Euro pro Monat prall gefüllt worden sein soll. Und dennoch soll Strache in den Jahren 2014 bis 2018 private Rechnungen über die PArtei abgerechnet haben.Mehrere Sitzungsteilnehmer bestätigten gegenüber "Heute", dass die FPÖ Wien aufgrund dieser Gerüchte eine interne Sonderprüfung angeordnet hat.