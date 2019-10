Ilzer schwört Austria auf die Liga-Aufholjagd ein

Mit dem 1:0-Heimerfolg gegen Sturm Graz hat die Wiener Austria vor der Länderspielpause einen Schritt aus der Krise gemacht. Jetzt soll die Aufholjagd folgen.

Unmittelbar vor der Halbzeit des Grunddurchgangs in der Bundesliga peilt die Austria eine Saison-Premiere an: zwei Siege am Stück hat es in der laufenden Spielzeit noch nicht gegeben. Zum Abschluss der Hinrunde soll beim Vorletzten spusu SKN St. Pölten (Sonntag, 14.30 Uhr) ein "Dreier" her, die Aufholjagd fortgesetzt werden. Dann winkt sogar zur Halbzeit ein Platz unter den Top-Sechs."Wir wollen in der Tabelle Boden gutmachen – dafür brauchen wir aber eine klare Leistungssteigerung", schwor Coach Christian Ilzer die Veilchen auf das Gastspiel in Niederösterreichs Landeshauptstadt ein. "Es wird eine Top-Leistung nötig sein, um voll zu punkten. Sie sind ein gefährlicher Gegner. Für uns wäre es jetzt einmal sehr schön, endlich zwei Spiele hintereinander zugewinnen."Dafür wurde in der Länderspielpause hart gearbeitet. "Ein großer Fokus lag darauf, dass wir die Qualität und Quantität unserer Torchancen anständig nach oben schrauben", so Ilzer.Die Veilchen haben durch den Sturm-Erfolg Selbstvertrauen getankt. "Positiv ist, dass sich die Mannschaft durch den Negativlauf nicht auseinanderbringen hat lassen. Den Zusammenhalt hab ich auf dem Platz in den letzten Wochen verbessert gesehen", lobte der Austria-Coach. "Trotzdem können wir mit den gezeigten Leistungen nicht zufrieden sein. Es wartet noch viel Arbeit auf uns."