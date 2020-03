In der U-Bahn lauert mehr Feinstaub als im Auto

CO2 sparen, dafür aber Feinstaub einatmen? Das ist der Fall in manchen U-Bahn-Linien in Wien. Das besagt eine neue Studie.

Die Wiener U-Bahn ist positiv für den Klimaschutz, hilft beim Sparen von CO2. Allerdings ist in den Waggons mitunter die Feinstaubbelastung recht hoch, berichtet "Addendum" Wiener Forscher erhoben zum Vergleich die Daten einer Beispielstrecke im Norden Wiens – von der Nussdorfer Straße nach Floridsdorf – in mehreren Verkehrsmitteln. Somit ermittelten sie die Belastung bei U-Bahn, Straßenbahn, Bus, Auto und Fahrrad. Das Ergebnis: Die durchschnittliche Belastung auf dieser Strecke fiel in der U-Bahn am höchsten aus.Doch warum ist das so? Wie "Addendum" berichtet, könnte die Belastung auf mangelnde Isolation in den Waggons zurückzuführen sein. Bei Garnituren mit geöffneten Fenstern war die Konzentration höher als in klimatisierten Waggons. Denn die die Luft kann auf diese Weise ungehindert in die Innenräume vordringen.Der Feinstaub löst sich in den Tunnelabschnitten, je tiefer die U-Bahn unter der Erde fährt, desto höher entfallen die gemessenen Werte. In U1 und U3 wurden aus diesem Grund die höchsten Werte gemessen.Wie oder ob diese Partikel als gesundheitsgefährdend eingestuft werden sollten, hängt laut den Experten von der chemischen Zusammensetzung ab. "Verbrennungs- und Kondensationsteilchen aus Kraftfahrzeugen sind wesentlich toxischer als Erosionsstaub oder Schienen- bzw. Radabrieb", so Manfred Neuberger, Ordinarius für Umwelthygiene an der Medizinischen Universität gegenüber "Addendum". Er ist Co-Autor der Studie.Heißt das nun, dass Wiens Pendler auf PKWs wechseln sollten, um ihre Gesundheit zu schützen? Mitnichten. Die Feinstaub-Belastung für die Gesellschaft insgesamt würde steigen – auch dann, wenn sich der Autofahrer selbst in gefilterter Luft aufhält.Und was sagen die Wiener Linien dazu. Sie wollten auf "Addendum" -Anfrage keine Stellungnahme abgeben.