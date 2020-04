Corona-Wunder: Dieser Bezirk hat keine Infizierten

Das Coronavirus hat Österreich weiterhin fest im Griff - zumindest fast! Denn es gibt einen letzten Bezirk im Land, in dem es noch keine Virus-Kranken gibt.

Das Coronavirus breitet sich nun bereits seit mehr als einem Monat in Österreich aus. Über 12.600 Personen haben sich im Land bisher mit Covid-19 angesteckt, 272 Menschen sind an dem Virus verstorben Mittlerweile gibt es in fast allen Bundesländern schon mehr als tausend bestätigte Corona-Fälle, die meisten davon in Tirol. Dort sind aktuell (Stand 7.00 Uhr) knapp 2.900 Menschen mit Corona infiziert. Nur in Vorarlberg (784) in Kärnten (341) und im Burgenland (235) ist die Zahl der Erkrankungen noch dreistellig.Ein Blick auf die Karte mit den Corona-Infektionen in Österreich zeigt, in welchen Bezirken die meisten Menschen leben, die an Covid-19 erkrankt sind. Nur in Wien werden die einzelnen Bezirke dabei nicht mehr aufgelistet.Und es gibt sogar einen Bezirk im Land, in dem es bislang noch keinen einzigen bestätigten Virus-Fall gibt. Es handelt sich um den Bezirk Rust im Burgenland. Rust ist der kleinste Verwaltungsbezirk und auch die kleinste Statutarstadt des Landes. 1.940 Menschen (Stand Jänner 2019) leben in der Stadt.Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten zählen neben der Alltstadt unter anderem die Fischerkirche, das Kunsthaus, die katholische und evangelische Pfarrkirche sowie das Stadtmuseum und das Pulverturm.Im Jahr 2019 wurde Rust sogar Ehrentitel "Reformationsstadt Europas" durch die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa verliehen.