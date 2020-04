In diesem Bundesland gibt es nur einen neuen Kranken

Die Zahl der Erkrankungen durch das Coronavirus ist auch am Dienstag gestiegen. In einem Bundesland gibt es aber nur einen neuen bestätigten Corona-Fall.

Laut dem amtlichen Covid-19-Dashboard des Gesundheitsministeriums sind aktuell 6.168 Personen in Österreich an Covid-19 erkrankt. Die meisten Infizierten gibt es dabei in Wien, hier haben sich 1.427 (Stand 19.00 Uhr) mit dem Virus angesteckt.Die Zahl der Corona-Kranken im Land ist damit auch am Dienstag erneut gewachsen. Mittlerweile sind 384 Menschen in Österreich an dem Virus verstorben. Aber es gibt auch gute Nachrichten! So wurde aus einem Bundesland am Dienstag nur einer neuer Coronavirus-Fall gemeldet.Wie die Landessanitätsdirektion Vorarlberg informierte, ist die Zahl der Infektionen im Bundesland nämlich lediglich um einen Fall auf 858 gestiegen. 33 Personen liegen im Spital, zehn davon befinden sich auf der Intensivstation.Sieben Menschen sind bisher in Vorarlberg an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 6.596 Tests wurden bisher durchgeführt, davon verliefen 5.738 negativ.