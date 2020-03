In Wien wurde das richtige Händewaschen erfunden

Vielerorts sieht man derzeit Tutorials zum richtigen Händewaschen. Doch die wenigsten wissen, dass die richtige Vorgehensweise in Wien erfunden wurde.

Semmelweis setzte sich durch

Händewaschen- aber richtig!

Das richtige Händewaschen war selten so ein präsentes Thema wie dieser Tage. Das Coronavirus hat dazu geführt, dass der Fokus auf die richtigen Hygienemaßnahmen verstärkt wurde. Doch hättest du gewusst, dass das richtige Händewaschen in Wien erfunden wurde?Die medizinische korrekte Vorgehensweise wurde vom ungarischen Arzt Ignaz Semmelweis in Wien erfunden und etabliert. Semmelweis gilt als Vater der Infektionskontrolle, zu Lebzeiten wurde er für seinen Drang zur Hygiene mitunter sogar belächelt.In einem Wiener Krankenhaus wies der Chirurg und Geburtshelfer seine Mitarbeiter im Jahr 1847 darauf hin, welch große Rolle die Hygiene in der Medizin spielt. Man kann nur schätzen, wie vielen Neugeborenen er mit dieser Weisung das Leben rettete.Bis zur Schließung im Jahr 2019 wurde übrigens die einst wichtigste Geburtsklinik Wiens nach Ignaz Semmelweis benannt. Im vergangenen Jahr übersiedelte die Belegschaft ins Krankenhaus Nord nach Wien-Floridsdorf.