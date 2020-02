Diese Powerbank lädt dein Handy auch ohne Kabel auf

Mit einer Powerbank überrascht die Marke IOMI, Tochter des österreichischen Smartphone-Herstellers Emporia. Sie lädt andere Geräte auch ohne Kabel auf.

Während Emporia vor allem Smartphones für die ältere Nutzer-Generation herstellt, widmet sich die "Tochter" IOMI Smartphone-Zubehör, das schick und praktisch zugleich sein soll. Ein kürzlich getestetes Lade- und Gaming-Kabel überzeugte bereits beim Preis, nun legt das Unternehmen eine Powerbank nach. Mit dieser können Smartphones und Tablets geladen werden – mit und ohne Anschlusskabel.Es handelt sich um die "Wireless Powerbank". Wie eine klassische Powerbank kann sie per USB-A-Anschlüssen Smartphones, Tablets und Co. – auch zwei gleichzeitig – aufladen. Die Stärke von 10.000 Milliamperestunden (mAh) entspricht in der Praxis rund drei vollen Aufladungen eines herkömmlichen Smartphones. Bei starken Akkus über 4.000 mAh kommt man noch immer auf über zwei volle Aufladungen.Der Clou ist allerdings, dass Geräte, die dies unterstützen, auch vollkommen kabellos geladen werden können. Dazu wird das Smartphone einfach auf die Powerbank gelegt, der Ladevorgang aktiviert sich automatisch über den Qi-Standard. Praktisch: Die gummierte Oberfläche der Powerbank liegt nicht nur gut in der Hand, sondern verhindert auch, dass das aufgelegte Smartphone runterrutschen kann.Beim Laden überzeugt die Powerbank aber vor allem kabelgebunden, Geschwindigkeiten wie bei Schnellladegeräten darf man sich allerdings mit 10 Watt nicht erwarten. So ist ein 4.000 mAh Gerät in etwas unter zwei Stunden wieder voll, auch bei zwei angeschlossenen Smartphones bleibt die Ladezeit des jeweiligen Geräts aber konstant. Kabellos unterstützt die Powerbank 5 Watt, was die Ladezeit verdoppelt.Während die Powerbank sehr robust ist und durch die gummierte Oberfläche auch Kratzer abweist, zeigt sie auch ein paar Eigenheiten. Die vier LED-Leuchten sind praktisch für die Anzeige des Akkustands, dass die vierte Leuchte aber nur das kabellose Laden anzeigt, ist anfangs verwirrend. So denkt man beim Laden der Powerbank – das dauert etwas über sechs Stunden – zuerst, dass die Powerbank trotz langer Ladezeit noch immer nicht voll geladen ist, obwohl das Gegenteil der Fall ist.Auch die Anordnung der Anschlüsse täuscht: Nebeneinander liegen an der oberen Kante zwei USB-Typ-A-Ports und ein USB-Typ-C-Port. Zum Laden der Endgeräte sind allerdings nur die A-Anschlüsse vorgesehen, der C-Anschluss ist nur zum Laden der Powerbank gedacht. Komischerweise liegt ein Micro-USB-Anschluss zum Laden der Powerbank an der rechten Seite – wären hier beide Eingänge angeordnet, wäre das nicht so irritierend.Alles meckern auf hohem Niveau, denn die Powerbank leistet hervorragende Arbeit beim Laden und zeigt sich extrem ausdauernd. Die einzig wirkliche Kritik trifft das mitgelieferte USB-A-auf-Mikro-USB-Kabel zum Laden der Powerbank. Dieses ist mit 30 Zentimetern Länge sehr kurz ausgefallen. Abseits davon ist IOMI eine schicke und leistungsstarke Powerbank gelungen, die mit 50 Euro auch einen sehr fairen Preis hat.