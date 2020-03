Israels Premier Netanyahu geht in Quarantäne

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (70) begibt sich wegen des Coronavirus vorsorglich in häusliche Isolation.

Vorsorglich in "Coronatäne"

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle befindet sich auch in Israel im Steigen: Ein Mitarbeiter des israelischen Ministerpräsidenten soll jetzt positiv auf Covid-19 getestet worden sein. Mit Benjamin Netanyahu (70) müssten mehrere weitere Mitarbeiter in Quarantäne, heißt es von Seiten der israelischen Behörden.4.347 Israelis wurden bisher positiv auf das Coronavirus getestet , wobei die überwiegende Mehrheit der Fälle mild verlief. 16 Patienten sind gestorben und 95 sind in ernstem Zustand. Ein israelischer Tourist starb in Italien.Netanyahu ist nach dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem britischen Premierminister Boris Johnson der vierte Regierungschef, der sich wegen des Coronavirus in Quarantäne begibt. Positiv auf das Virus getestet wurde bisher Johnson , Trudeau und Merkel sind wegen Erkrankungen in ihrem Umfeld vorsorglich in Quarantäne.