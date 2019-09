Ist SIE der Grund für Liebes-Aus bei Gabalier?

Seit der Trennung von Andreas Gabalier und Silvia Schneider wird über den Grund für das Liebes-Aus spekuliert. Hat der Schlager-Star etwa eine neue Liebe gefunden?

Nur wenige Tage nach der Trennung von Silvia Schneider hatte sich Andreas Gabalier in einem Interview mit dem deutschen Magazin "Bunte" zu dem Liebes-Aus geäußert und dabei offen Fehler eingeräumt.Doch war wirklich die "zu wenige Zeit" der Grund für die Trennung nach sechs gemeinsamen Jahren oder steckt noch mehr dahinter? Seit dem Liebes-Aus machen nämlich auch angebliche Liebesgerüchte die Runde.Und zwar soll der "Volks-Rock'n'Roller" sein Herz bereits an eine neue Frau verloren haben. Gerüchten zufolge, soll es sich dabei um die Sängerin "Berenice" handeln.Die Steirerin ist Backgroundsängerin von Gabalier und bringt gerade ihre erste Single "Du bist as ned" heraus. Auf Tour verbringen die beiden also viel Zeit miteinander. Zeit, die Gabalier für Silvia nicht mehr hatte.Aber was ist dran an den Gerüchten? "Wir verstehen uns freundschaftlich gut, aber alles andere sind nur Gerüchte, für welche es nicht einmal ansatzweise einen Grund gibt", erklärt die rothaarige Sängerin gegenüber der "Krone".Stattdessen soll ihr Herz bereits vergeben sein und zwar an einen Gitarristen. Andreas Gabalier und "Berenice" sind also "nur" gute Freunde, die sich gut verstehen. Die Liebesgerüchte stimmen also nicht.Auch Neu-Single Silvia Schneider machte in den letzten Tagen von sich reden. Die 37-Jährige stattete nämlich der Wiesn einen kleinen Besuch ab und zeigte sich in einem wunderschönen rosa Dirndl.Dabei waren alle Augen der Fotografen auf die Dirndlschleife gerichtet, die ein wenig für Verwunderung sorgte. Denn die Moderatorin trug die Schleife an der rechten Seite. Was das genau bedeutet, erfährst du HIER >>>