Italien verlängert Corona-Lockdown bis 3. Mai

Die italienische Regierung verlängert die strikten Ausgangsverbote um rund drei Wochen bis zum 3. Mai.

Strenge Ausgangsbeschränkungen

Die italienische Regierung verlängert die strikten Ausgangsverbote für die 60 Millionen Bürger um rund drei Wochen bis zum 3. Mai. Das sagte Regierungschef Giuseppe Conte am Freitag in Rom. Die Maßnahmen gelten seit dem 10. März und waren bislang bis zum Ostermontag angeordnet.Die Ausgangsbeschränkungen in Italien sind noch wesentlich strenger als in Österreich. Die Menschen dürfen nur ausnahmsweise das Haus verlassen, etwa wenn sie zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen müssen. Und sie müssen dafür eine schriftliche Bestätigung bei sich haben. Im besonders bei Österreichern beliebten Adria-Urlaubsort Jesolo wachen nun Drohen über die Einhaltung der Ausgangssperren In Italien ist von der Corona-Pandemie extrem stark betroffen. Zwar hat sich die Ansteckungswelle zuletzt verlangsamt. Trotzdem meldete der Zivilschutz am Freitag 570 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden. Insgesamt starben in Italien seit dem Beginn der Viruswelle im Februar fast 19.000 Infizierte, darunter u.a. auch Tulio Abbate, Freund von Österreichs Formel-1-Ikone Niki Lauda Conte rechnet indessen mit einer leichten Auflockerung des Produktionsstopps bis Ende April. "Einige Wirtschaftssektoren werden ihre Tätigkeit wieder aufnehmen können. Wenn die Wissenschaftler ihre Zustimmung geben, können wir einige Maßnahmen ab Ende April auflockern", sagte Conte im Interview mit der BBC.