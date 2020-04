Freund von Niki Lauda stirbt am Coronavirus

Das Coronavirus fordert erneut ein prominentes Todesopfer. Tulio Abbate, Freund von Österreichs Formel-1-Ikone Niki Lauda, erlag im Alter von 77 Jahren der schweren Krankheit.

Der Italiener überlebte den legendären dreifachen Formel-1-Weltmeister aus Österreich damit nur knapp ein Jahr. Er starb in der San-Raffaele-Klinik in Mailand, wie italienische Medien berichten.Abbate stammte aus Como in der norditalienischen Provinz Lombardei. Sein Vater Guido war ein erfolgreicher Bootsbauer, Tulio machte sich als Rennfahrer auf den Wellen einen Namen, holte in seiner Karriere mehr als 250 Siege und wurde 1960 als Copilot Meister in der europäischen Powerboat-Rennserie.1975 übernahm er die Geschäfte seines Vaters und baute das Unternehmen am Comer See weiter aus. Abbate war mit zahlreichen Formel-1-Stars gut befreundet. Neben Niki Lauda zählte er auch Keke Rosberg und Riccardo Patrese zu seinen Kumpels. Auch Gerhard Berger und Ayrton Senna waren mit ihm bestens bekannt, zu den Kunden zählten weiters Stars wie Diego Maradona, Sylvester Stallone oder Lother Matthäus.