Jetzt gibt es bei Spar einen Jackfrucht-Wrap

Jetzt gibt es die vielseitige Jackfrucht auch als fertigen Snack bei "Spar Enjoy".

Jackfrucht ist in aller Munde und die Wrap-Szene behauptet sich schon seit langem als Fixstern am Snack-Himmel. Jetzt gibt es bei Spar einen Neuzugang und wir durften ihn testen.Da mir Jackfrucht in seiner Neutralität geschmacklich zusagt und ich fast nichts lieber esse als unterschiedlichste Wraps, war es, wie ich gestehen muss, nicht schwer mich als Fan zu gewinnen. Die Frucht gehört zur Familie der Maulbeergewächse und galt lange als Exot, bis ihn der europäische Markt für sich entdeckte (nähere Beschreibung hier ), mit der Mission eine der neuesten Optionen für Fleischersatz zu schaffen. In einem früheren Artikel haben mein Kollege und ich bereits von unseren Jackfrucht-Rezeptideen berichtet . Geschmacklich ist es bereits einer meiner Lieblinge im Sortiment. Jackfrucht schmeckt so, als würde man nicht nur gewöhnliches Gemüse zu sich nehmen, aber nicht zu intensiv, sodass sowohl Menschen, die auf Fleisch verzichten wollen, darauf zurückgreifen können, als auch Menschen, die kein Fan von Fleisch sind.Das Konzept des schnellen Essens und gesunden Snackens mit zum Teil sehr nahrhaften Inhaltsstoffen hat bei "Spar Enjoy" bereits früh Anklang gefunden. Das Unternehmen hat es gut geschafft, aktuelle Food-Trends zu erkennen, umzusetzen und zu integrieren. So war es auch bei einer Kooperation mit "Neni" vom Naschmarkt der Fall.