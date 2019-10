Diese YouTube-Stars sind im Lidschatten-Duell

Es ist ein "Kampf der Giganten", was sich da in der YouTube-Welt gerade abspielt. Die Protagonisten kennen sich allerdings sehr gut - und sind sogar befreundet: Jeffree Star, Tati Westbrook und Shane Dawson.

Es sind zwei Lidschatten-Paletten auf die Millionen Fans warten und die wohl die längste "Ankündigungsgeschichten", der Online-Welt hinter sich haben.Über 35 Millionen Abonnenten dreier YouTube-Channels warten derzeit auf den "Big Bang" vor Weihnachten, der die Kassen der YouTube-Millionäre füllen wird.Aber alles von Anfang an!Shane Dawson, der mit 22 Millionen Followern seit über 10 Jahren erfolgreich auf der Videoplattform unterwegs ist und dessen Doku-Videos über andere YouTuber (Jake Paul, Eugenia Cooney) ihn zum Mega-Star der Branche gemacht haben, lernte 2017 Make-Up Guru Jeffree Star kennen. Er drehte eine Serie über die Welt von Jeffree Star, die das Leben beider verändern sollte: Die Jeffree Star Serie wurde über 50 Millionen Mal angeklickt.Jeffree Star, der bereits seit Jahren seine Lidschatten-Paletten millionenfach verkauft und sogar in Wien für Kreisch-Konzerte auf der Mahü sorgte , ermutigte Shane Dawson seine eigene Palette zu produzieren.Und so startet das ungewöhnliche Duo durch: In einer derzeit laufenden YouTube-Serie von Shane Dawson wird der lange Entstehungsprozess ausführlich dokumentiert. Und die Fans? Sie sind in den Startlöchern, um sich eine der Lidschatten-Paletten in(Shane Dawsons Markenzeichen) zu sichern.Gerechnet wird mit einem Gewinn von mehr als 20 Millionen US-Dollar (umgerechnet 18 Millionen Euro).Ein weiteres Schwergewicht in der YouTube-Beauty-Szene ist Tati James. Die US-Amerikanerin, die mit Jeffree Star eng befreundet ist, wirft just vor Weihnachten ebenfalls ihre Palette auf den Markt. Ihre Fans kommentieren seit Jahren unter ihren Videos, dass sie sich eine Lidschatten-Palette wünschen. Und der Wunsch ist ihr Befehl.Tati Westbrook, die im Frühjahr des Jahres mit ihrem ehemaligen Schützling James Charles einen öffentlichen Krieg startete und deren Kanal dadurch über Nacht um 5 Millionen Abonnenten wuchs, kann sich also auf goldene Weihnachten einstellen.Wer wird zahlenmäßig das Rennen machen? Jeffree Star und Shane Dawson oder Tati James?Die Fans haben die Qual der Wahl.