Josef B. wohnte schon früher Tür an Tür mit Familie

Schon bevor der Österreicher auf den Hof im niederländischen Ruinerwold zog, war ihm die Familie bekannt – sie waren Nachbarn und gute Freunde.

Am Sonntag spazierte ein junger Mann vom "Woodstock-Typ" in das Dorfwirtshaus von Ruinerwold (Niederlande). Nach fünf Bier ließ der 25-Jährige im Gespräch mit dem Wirten die Bombe platzen: Er lebe zusammen mit seinem bettlägrigen Vater und fünf Geschwistern seit fast zehn Jahren in einer Art Isolationshaft auf einem nahen Bauernhof. Als die Polizei dort ankam, traf sie neben der Familie auch auf den einzigen gemeldeten Bewohner des Hauses: Josef B. (58) aus Oberösterreich.Der Sohn einer Bauernfamilie aus Waldhausen im Bezirk Perg wurde festgenommen und soll am heutigen Donnerstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Ihm werden Freiheitsberaubung und "Gefährdung der Gesundheit" vorgeworfen.Noch ist wenig über die Umstände des Zusammenlebens der Familie mit dem Österreicher bekannt. Wieerfuhr, dürfte Josef B. schon in den frühen 2000er-Jahren als Nachbar der Familie in den südlichen Niederlande gewohnt haben. Der Österreicher und das Ehepaar wurden Freunde. Als 2004 die Frau starb soll er sich um den Vater und die insgesamt neun Kinder gekümmert haben.Der Mann konnte den Tod seiner Frau offenbar nicht überwinden und zog sich immer mehr aus dem Leben zurück – und zwang offenbar auch seine Kinder in die Isolation. Wann genau die Familie mit dem Oberösterreicher nach Ruinerwold zog, ist unklar. Auf seinem Facebook-Profil gibt der älteste Sohn Jan Zon van D. an, seit 1. August 2010 in der Gemeinde zu wohnen . Demnach hätte der 25-Jährige mit fünf seiner Geschwistern – der Verbleib der drei anderen ist noch völlig unklar – seit mehr als neun Jahren dort gehaust.Welche Rolle Josef B. in der Zeit gespielt hat, müssen jetzt die niederländischen Ermittler klären. Selbst Nachbarn hatten keine Ahnung, was auf dem Hof vor sich ging. Sie kannten den 58-Jährigen nur als "Josef, den Österreicher" und als talentierten Handwerker, der aber keine Fremden in der Nähe des Hauses duldete. Einzig komisch kam ihnen vor, dass der vermeintliche Einsiedler manchmal "Unmengen" an Klopapier und andere Produkte in seinem alten Volvo transportierte.Sein weiteres Schicksal hat der 58-Jährige ganz in die Hände der niederländischen Behörden gelegt. "Er wünscht keinen Kontakt zur österreichischen Botschaft in Den Haag und will keine konsularische Hilfe", bestätigte Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer gegenüber der Nachrichtenagentur APA.