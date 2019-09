Kampf der Giganten: Anakonda fällt Kaiman an

Dem Naturfotografen Kevin Dooley (58) sind einzigartige Aufnahmen in Brasilien gelungen.

Der 58-jährige Naturfotograf Kevin Dooley aus Albuquerque (New Mexico, USA) filmte im Naturschutzgebiet Pantanal (Brasilien) einen Kampf der Giganten: Sein Video zeigt, wie eine mehr als acht Meter lange Anakonda einen Kaiman attackiert und versucht, ihn zu erlegen."Ich saß in meinem Boot, als ich plötzlich ein Plantschen gehört habe", erzählt Dooley. Acht Minuten habe der Kampf gedauert, bis die Schlange von ihrem Opfer abließ: "Ich glaube, ihr ging unter Wasser der Sauerstoff aus. Ich hatte wirklich Glück, diesen Moment aufzunehmen – ich habe nie zuvor so etwas gefilmt."Im letzten Moment schnappte der 1,80 Meter große Kaiman noch nach der Schlange, diese konnte aber ungehindert davon schwimmen. "Ich denke, der Kaiman starb später an seinen Verletzungen", so Dooley.