Strache-Intimus Baron verliert Posten

Karl Baron wurde am Montag als Präsident der "Freiheitlichen Wirtschaft" abgewählt. Zuletzt sprach er sich für ein Polit-Comeback H.C. Straches aus.

Baron war bereits entmachtet

Niederlage für Karl Baron: Der blaue Gemeinderat wurde am Montag aus seiner Position als Präsident der "Freiheitlichen Wirtschaft" (FW) abgewählt. Dies kann als Konsequenz für ein wiederholtes Eintreten für ein Polit-Comeback des ehemaligen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache gelten.Baron selbst teilte die Entscheidung über seine Abwahl am Montagnachmittag anwesenden Journalisten mit. Er hatte eine laufende Vorstandssitzung vor deren Ende verlassen. Sein Gemeinderatsmandat wolle er vorerst behalten. Tritt er von diesem zurück, könnte er den Weg für Strache ins Wiener Stadtparlament freimachen.Die aktuellen Entwicklungen betreffen allerdings "nur" die FW. Baron hat nun keine Funktion mehr in der Vorfeldorganisation der FPÖ. Die Wiener Partei hatte Baron schon vergangene Woche entmachtet. Ihm wurde die Zustellbemächtigung für die 2020 stattfindende Wirtschaftskammerwahl entzogen.Die jüngsten Entwicklungen kommen dennoch einigermaßen überraschend. Denn noch am Mittag sprach der FW-Vorstand Baron via Presseaussendung "einstimmig" das Vertrauen aus.