Papa in spe Orlando Bloom überglücklich: Es ist ein ...

Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte: Am Wochenende feierte Katy Perry ihre Gender-Reveal-Party. Der zukünftige Papa strahlte, als gäbe es kein Morgen.

In einer Zeit voller schlechter Nachrichten, gibt es zwei Personen, die nicht glücklicher sein könnten! Katy Perry ist mit ihrem ersten Kind schwanger und sagte schonAm Wochenende enthüllte sie, dass ihr Wunsch in Erfüllung geht. Mehr als das Foto ihres zukünftigen Mannes Orlando Bloom musste sie nicht herzeigen, damit die ganze Welt weiß, was er davon hält, dass er bald eine Tochter bekommt.Auch wenn die, Orlandos Glück tut das keinen Abbruch. Denn bald wird er der Hahn im Korb sein, zwischen seinen beiden Mädels.Ganz so selbstlos freute sich Dieter Bohlen am Sonntag nicht. Er gratulierte dem DSDS-Gewinner zu seinem Sieg - mit einem Foto von Dieter Bohlen. Denn um den geht es schließlich in der Sendung, oder? Auch Lady Gaga hatte Neuigkeiten: Sie zeigte ihr neues Albumcover.