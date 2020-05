03.05.2020 12:33 Kickl: "Bundespräsident hat vorsätzlich gelogen"

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl (im Bild links) übt heftige Kritik an der "parteipolitisch motivierten Vorgehensweise des Bundespräsidenten" Alexander Van der Bellen Bild: picturedesk.com

In einem offenen Brief an Bundespräsident Alexander Van der Bellen übt FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl heftige Kritik an Österreichs Sicherheitspolitik.