Kiga zugesperrt & Tipps fürs richtig hamstern

Weil die Leiterin positiv getestet wurde, musste in Linz ein Kindergarten zusperren, die AKOÖ erklärt wie man richtig hamstert. Und: wie man den Zoo Schmiding trotz Corona besuchen kann.

Corona-Fall in einem Kindergarten in Linz. Die Leiterin des städtischen Kindergartens Commendastraße in Linz-Urfahr wurde positiv auf das Corona-Virus getestet.Linz-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) hat die sofortige Schließung des Kindergartens und eine Testung aller Kinder und Mitarbeiterinnen angeordnet. Die Kinder und die Mitarbeiterinnen müssen bis zum Ergebnis des Tests zu Hause bleiben. Hier der Beitrag zum Nachlesen. Klingt kurios, macht aber durchaus Sinn - die Arbeiterkammer OÖ gibt jetzt Tipps wie man richtig hamstert - denn all zu oft sollten wir eigentlich nicht einkaufen gehen. Wie man richtig Vorräte anlegt, soll also gelernt sein. Ein Tipp sei schon mal verraten: Neu gekaufte Vorräte im Regal immer nach hinten sortieren, damit ältere Lebensmittel automatisch zuerst verbraucht werden. Weitere Tipps kannst du im >>Online-Artikel nachlesen.Vom richtigen hamstern, in den Zoo. Der muss trotz Corona nämlich nicht ganz flachfallen.Was für eine tolle Idee. Weil Familien den Zoo Schmiding bei Krenglbach (Bez. Wels-Land) wegen der Corona-Krise ja nicht besuchen können, kommt der Zoo jetzt einfach zu ihnen heim. Die neue Aktion nennt sich "Unterwegs im Zoo mit Beatrice" . Beatrice (ein Mitglied des Zoo-Teams) besucht täglich andere Zoo-Bewohner und macht mit ihrem Handy kurze Videos von ihnen. Diese werden mit spannenden Hintergrundinfos zu den jeweiligen Tieren versehen. Zu sehen gibt's die Videos auf der Zoo-Homepage, Facebook, Instagram und YouTube.