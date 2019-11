Kim Kardashian dreht für Halloween Filmhit nach

Kim Kardashian will Anwältin werden, Elle Woods auch. Der Unterschied: Elle ist nur eine Filmfigur und Kim hat zu viel Geld und Zeit.

Ein Hollywood-Star wird Kim Kardashian nicht mehr werden. Dafür Anwältin. Sie lernt gerade für ihre Anwaltsprüfung, in ein paar Jahren würde sie gern praktizieren.Bis dahin hat sie 150 Millionen Insta-Follower, die sie befriedigen will. Deshalb wurde Kim für Halloween zur berühmtesten Film-Anwältin, die ihr eingefallen ist. Und das war eindeutig Elle Woods aus dem 2001-Filmhit "Natürlich Blond".Reese Witherspoon stöckelte damals, rosa wie Barbie, nach Harvard, um Blondinenwitze ad absurdum zu führen. Kim wurde stattdessen für Halloween zum Legally-Blonde-Witz (so hieß der Film im Original) und schlüpfte für eine magische Nacht in Witherspoons rosa Bikini.Elle Woods bewirbt sich im Film mit einem absurden Pool-Video für eine Stelle an der Elite-Uni Harvard. Kim ließ sich ebenfalls im Pool inszenieren und heuerte ein Filmteam an, das den Hollywood-Blockbuster von damals zum Teil nachdrehte – mit ihr als brillanter Blondine.«»Halloween – Der höchste Feiertag der Stars: