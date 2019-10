Kitzbühel: Verdächtiger aus FPÖ ausgeschlossen

Die FPÖ bestätigte nach dem Fünffachmord in Kitzbühel in einer Aussendung, dass der Verdächtige Parteimitglied war. Er wurde noch am Sonntag ausgeschlossen.

Einen Tag nach der unfassbaren Bluttat kommen immer mehr Details ans Licht. So bestätigte die FPÖ am Montag, dass der Verdächtige Mitglied der Freiheitlichen gewesen war.Nach Bekanntwerden des Fünffachmordes sei er noch am Sonntag wegen "Gefahr in Verzug" aus der Partei ausgeschlossen worden, teilte die FPÖ in einer Aussendung mit.FPÖ-Landesparteigeneralsekretär Patrick Haslwanter sprach im Namen der Freiheitlichen Partei den Angehörigen der Opfer seine "aufrichtigste Anteilnahme" aus.Der 25-Jährige war im Jahr 2014 für zwei Monate als Jugendreferent in der Stadtparteileitung der FPÖ Kitzbühel tätig. Bis Sonntag war er einfaches Parteimitglied, ohne Funktion oder Mandat.Die SPÖ Langenzersdorf hatte den Fünffachmord in Kitzbühel als "FPÖ-Amoklauf" bezeichnet und erntete dafür einen Shitstorm, Heute.at berichtete Zudem wurde über den mutmaßlichen Fünffachmörder am Montag die U-Haft verhängt