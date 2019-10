Klien lacht über Stelzer und der über sich selbst

Humor beweist Landeshauptmann Thomas Stelzer. Der wird von ORF-Kabarettist Peter Klien ordentlich durch den Kakao gezogen, postete das Video dazu aber selbst auf Facebook.

"Made my day😂: Danke Peter Klien, dass ich über mich selbst lachen darf!" – postete LH Thomas Stelzer am Montagabend auf Facebook. Der Grund: eine satirische Analyse eines Stelzer-Interviews (übrigens aus dem Jahr 2018) von Peter Klien in der TV-Show "Gute Nacht Österreich".Naturgemäß fiel die Analyse sehr bissig aus, was vielleicht auch daran lag, dass das besagte Interview auf dem hauseigenen TV-Sender des ÖVP Oberösterreich ausgestrahlt wurde.Da gibt der LH etwa preis, dass er noch immer seine Hosen jeden Morgen aufbügelt ("Heute"-Leser wussten das schon). Was Klien launig so kommentierte: "Ich muss schon sagen, die Bügelfähigkeiten des Thomas Stelzer haben mich echt beeindruckt. Seine Freunde nennen ihn übrigens den Ironman."Hier das ganze Video aus dem Facebook-Posting:Übrigens: Wenig schmeichelhaft war der Grund, warum das Video überhaupt gezeigt wurde. Die Kategorie lautet: "Virale Video mit weniger als 100 Views". Es ist aber davon auszugehen, dass es jetzt mehr angeklickt wird.Es war auch nicht das erste Mal, dass Stelzer von Klien aufs Korn genommen wurde. Schon 2017 tappte der LH in die Falle des TV-Satirikers. Damals beim ÖVP-Bundesparteitag (wir berichteten ).