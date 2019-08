Knochenkrebs! Startrainer trauert um Tochter (9)

Luis Enriques neunjährige Tochter hat den Kampf gegen Knochenkrebs verloren. Der ehemalige Spanien- und Barcatrainer verabschiedet sich auf Twitter von ihr.

"Wir werden dich sehr vermissen, aber wir werden auch jeden Tag in unserem Leben an dich denken." Mit diesen emotionalen Worten nimmt der ehemalige Spanien- und Barcelonatrainer Luis Enrique auf Twitter Abschied von seiner Tochter Xana. Das Mädchen verstarb im Alter von nur neun Jahren an Knochenkrebs."Du wirst der Stern sein, der unsere Familie lenkt", gibt Enrique seiner Tochter mit auf den Weg. Fünf Monate lang kämpfte Xana gegen die Krankheit an. Ihr 49-jähriger Vater nahm sich Mitte März eine Auszeit als spanischer Teamchef, ehe er im Juni das Amt endgültig niederlegte.(Heute Sport)