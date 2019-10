Kogler trifft Kurz: Viel Zuspruch für Türkis-Grün

Die Sondierungen gehen weiter. Am Dienstag trifft Sebastian Kurz Werner Kogler zum Vier-Augen-Gespräch.

In rund einer Woche möchte ÖVP-Chef Sebastian Kurz entscheiden, mit wem er endgültig ernste Koalitionsverhandlungen führt. Die Chancen für die Grünen stehen gut, dies wäre auch der Wunsch der Bevölkerung.Denn: Wie das Linzer Market-Institut im Auftrag des "Standard" erhob, gaben 85 Prozent der Befragten an, dass sie sich die ÖVP in der Regierung wünschen. 63 Prozent sprachen sich zudem für eine grüne Beteiligung aus.Die Werte für SPÖ und FPÖ sehen eher schlecht aus: Nur 33 Prozent wollen die Sozialdemokraten in der Bundesregierung. 23 Prozent stimmten für die Blauen.Auch wenn die Standpunkte von ÖVP und Grünen in vielen Themen unterschiedlich aussehen, wollen die beiden nach dem 8. November dann in "echte" Koalitionsverhandlungen treten.Um 10 Uhr treffen die beiden Parteichefs einander zum Vier-Augen-Gespräch.