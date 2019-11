Korruptions-Tweet kostet Dornauer 5.000 Euro

Weil er in einem Tweet angedeutet hat, dass die ÖVP-Politikerin Barbara Thaler von einem Spenden-Skandal betroffen sein könnte, muss Georg Dornauer nun 5.000 Euro bezahlen.

Dornauer entschuldigt sich

Teures Nachspiel für Georg Dornauer . Für einen Tweet, den er im laufenden EU-Wahlkampf absetzte, muss der SPÖ-Politiker nun 5.000 Euro Strafe bezahlen. Ein Rechtsstreit mit der ÖVP-Politikerin Barbara Thaler endete am Dienstag mit einem Vergleich.Dornauer muss es künftig unterlassen, Thaler in die Nähe eines Spenden-Skandals zu stellen. Außerdem verpflichtete sich Dornauer dazu, 14 Tage lang einen Widerruf sichtbar auf seinem Twitterprofil zu platzieren.In einem Folgetweet nimmt Dornauer auch persönlich Stellung. "Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich Barbara Thaler im Zusammenhang mit den von mir erhobenen falschen Vorwürfen zu entschuldigen", heißt es da.Im Tweet, der Stein des Anstoßes war, veröffentlichte Dornauer ein E-Mail, das sich schon wenig später als plumpe Fälschung herausstellte. Darin hieß es, dass Thaler für ihren Wahlkampf Spenden in Höhe von rund 47.000 Euro erhalten habe. Versehen wurde der Screenshot der Mail mit dem Text: "Der nächste Spesen-Skandal aus dem Hause Volkspartei?? Dieses Mail wurde mir heute zugespielt. Bitte um rasche Aufklärung, bevor ich alles zum Schredder bringe".