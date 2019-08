Kreuzfahrtschiffe werden aus Venedig verbannt

Die Ozeanriesen sollen künftig auf andere Anlegestellen umgeleitet werden. Mache sind mehrere Kilometer vom historischen Stadtzentrum Venedigs entfernt.

Das von Kreuzfahrtschiffen geplagte historische Stadtzentrum von Venedig soll bald frei von den Ozeanriesen sein. Wie italienische Medien berichten, sollen diese auf Häfen auf der anderen Seite der Lagune umgeleitet werden. Unter anderem sollen Passagiere nun in Fusina, mehrere Kilometer von Venedig, an Land gehen.Geht es nach Verkehrsminister Danilo Toninelli soll die Umleitung bereits ab September in Kraft treten. Bis zum Jahreswechsel soll bereits ein Drittel der Kreuzfahrtschiffe nicht mehr das Marittima-Terminal in Venedigs Zentrum ansteuern. Auf lange Sicht soll die Stadtregierung nun über einen Ort für neue Anlegestellen debattieren.Zuletzt hatten mehrere Beinahe-Katastrophen die hitzige Debatte um die Kreuzfahrtschiffe erneut entfacht. Vor etwas mehr als zwei Monaten hatte die MSC Opera an der Anlegestelle San Basilio ein Touristenboot gerammt. Dabei waren mehrere Menschen leicht verletzt worden – "Heute.at" berichtete ausführlich . Anfang August krachte schließlich die "Costa Deliziosa" beinahe gegen einen Pier. Der Luxus-Liner war während eines schweren Gewitters außer Kontrolle geraten. (rcp)