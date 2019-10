Kurz verrät sein Team für die weiteren Gespräche

Am Donnerstag geht es mit den Sondierungsgesprächen in "größerer Runde" weiter. Die ÖVP verrät nun Details, wann sie stattfinden werden und auch wer im Verhandlungsteam sitzt.

Die ÖVP will nach der ersten Runde der Sondierungsgespräche nun "in größerer Runde" weiter verhandeln. Das haben wir an dieser Stelle bereits berichtet Sebastian Kurz verriet nun weitere Details. Drei Parteien wurden zu diesen vertiefenden Sondierungsrunden eingeladen: Die SPÖ, die Grünen und die Neos.Da sie FPÖ bereits klar gesagt habe, dass das Wahlergebnis für sie kein Auftrag sei zu regieren, habe man sie zu diesen Terminen nicht mehr eingeladen, heißt es aus der ÖVP.In Teams zu je sechs Personen werden die Parteien ausloten, inwieweit es inhaltliche Schnittmengen gibt. Es wird dabei vor allem um eine potenzielle Regierungszusammenarbeit gehen, aber auch wieder generell um die parlamentarische Kooperation.Die zweite Runde der Sondierungsgespräche startet mit der SPÖ, die für Donnerstag um 10 Uhr zugesagt hat. Am Freitagvormittag (10 Uhr) steht das zweite Gespräch mit den Grünen im Terminkalender, um 14 Uhr dann die Neos.Für diese Termine werden die Parteien ein sechsköpfiges Sondierungsteam bereitstellen. Kurz will da auf sein bewährtes Team setzen, das auch schon bei den Verhandlungen 2017 zum Einsatz kam. Das Team der ÖVP 2019 besteht neben Sebastian Kurz auch aus August Wöginger, Elisabeth Köstinger, Gernot Blümel, Margarethe Schramböck und Stefan Steiner.Alle Gespräche finden - wie auch schon die erste Runde - im Winterpalais in Wien statt.