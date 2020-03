Kurzparkzonen in Graz und Innsbruck aufgehoben

Wer in Zeiten der Coronakrise in Graz und Innsbruck ohne zu Zahlen parkt, wird nicht bestraft.

Aufgrund des erhöhten Ansteckungsrisikos ist man dieser Tage aufgerufen, möglichst wenig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Das macht sich bemerkbar. Nun werden auch die Kurzparkzonen einer Corona-Sonderregelung unterworfen. Wer in Graz und Innsbruck ohne zu Zahlen parkt, wird nicht bestraft.Die Wiener Linien schätzen mit einem Fahrgastrückgang von 40 Prozent. Auch in anderen österreichischen Städten wird es ähnlich sein. Die Menschen fahren deshalb mehr mit dem Auto und Parteien wie die FPÖ fordern schon seit einigen Tagen, dass ihnen das erleichtert wird Während die Stadt Wien offiziell noch prüft, haben Graz und Innsbruck am Montag Lockerungen bei den Kurzparkzonen angekündigt.In der steirischen Hauptstadt wird am Montag die Parkraumüberwachung komplett eingestellt, wie Gottfried Pobatschnig vom Parkraumservice Graz der APA mitteilt. Grundsätzlich bleibt das Parken weiterhin gebührenpflichtig, aber ohne Überwachung,... na da könne sich jeder selbst seinen Reim drauf machen."Es wird nicht gestraft", heißt es auch aus der Tiroler Hauptstadt Innsbruck. Man sieht die temporäre Aufhebung der Kurzparkzonen dort als Mittel, die Ansteckungsgefahr in den Öffis zu reduzieren.