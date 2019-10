Das sagt Kylie Jenner zu ihrer Trennung

Mehrere US-Medien berichteten, dass Kylie sich nach ihrer Trennung von Travis Scott mit ihrem Ex Tyga getroffen hat.

Kylie Jenner ist wieder Single! Wie "TMZ" berichtet, haben die Selfmade-Milliardärin und Travis Scott nach zwei Jahren eine Beziehungspause eingelegt. Wenige Stunden nach dem Aufkommen der Trennungsgerüchte soll sich die 22-Jährige mit ihrem Ex Tyga in einem Hotel getroffen haben Nun meldete sich die Selfmade-Milliardärin selbst zu Wort. "Travis und ich verstehen uns sehr gut. Unser Hauptaugenmerk ist jetzt Stormi. Unsere Freundschaft und unsere Tochter haben Vorrang", heißt es darin.Kurz darauf folgte ein weiterer Tweet, indem sie zu ihrem vermeintlichen Treffen mit Tyga äußerte: "Das Internet macht alles hundertmal dramatischer, als es eigentlich ist. Es gab kein '2 Uhr Date mit Tyga'. Du siehst, wie ich zwei meiner Freunde in einem Studio absetze, in dem er zufällig war."Kylie Jenner und Travis lernten sich 2017 auf dem Coachella-Festival kennen. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter namens Stormi (22 Monate).Fotocredit: Picturedesk