Vor 45 ' Lazio-Ultra in Rom per Kopfschuss getötet

Gewalt-Verbrechen in Italien! Fabrizio Piscitelli, Anführer einer umstrittenen Lazio-Ultra-Gruppe, wurde am helllichten Tag erschossen.

Der Capo der Ultra-Gruppe "Irriducibili" vom italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom ist am Mittwoch in einem Park getötet worden – mit einem gezielten Kopfschuss. Zeitungen schreiben von einer "Hinrichtung". Der Mann, der in der Szene unter dem Namen "Diabolik" bekannt war, wurde 53 Jahre alt.



Die "Irriducibili" sind die führende Ultra-Gruppe der Curva Nord im Stadio Olimpico. Der politisch extrem rechts orientierte Fanklub machte in der Vergangenheit immer wieder negativ auf sich aufmerksam.



Der Mord an Piscitelli soll seinen Hintergrund im Drogen-Milieu haben. Der Italiener galt als Schlüsselfigur in der kriminellen Unterwelt Roms. (red)