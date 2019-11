Lenker nach Überschlag mit Pkw schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Mittwochvormittag in Petzenkirchen (Melk).

Schlimmer Unfall am Mittwoch gegen 10.30 Uhr vormittags auf der L96 in Petzenkirchen-Bergland (Bezirk Melk): Ein Lenker verlor plötzlich die Kontrolle über seinen Hyundai i30, kam von der Straße ab und überschlug sich in ein angrenzendes Feld.Direkt neben den Bahngleisen kam der Wagen schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen.Ein nachkommender Lkw-Lenker zögerte keine Sekunde, blieb stehen und bastelte mit dem Greifer des Lkw und einer Eisenkette eine Absicherung, damit das Unfallwrack nicht auf die Gleise rollt.Weiters kümmerte er sich um den schwer verletzten Lenker im Wagen, bis die Helfer des Roten Kreuzes und der Feuerwehr eintrafen.Der Schwerverletzte befand sich beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte zwar noch im Wagen, war aber nicht eingeklemmt. Er musste vom Notarzt vor Ort erstversorgt werden. Weiters wurde der Notarzthubschrauber "Christophorus 2" nachgefordert, um den Mann ins Spital nach Amstetten zu fliegen.