"Wir warten vor Knöpfe-Geschäft"

Ein "Heute"-Leserreporter sah von seinem Fenster aus einen "Wartekreis" - und hielt das Corona-Foto mit der Handykamera fest.

"So sieht der erste Tag der Freiheit aus" - schrieb uns ein "Heute"-Leserreporter.......denn bei einem Blick aus seinem Fenster entdeckte er einen kleinen "Wartekreis" im achten Bezirk. Vor dem Knöpfe-Shop in der Lederergasse konnte er die Wartenden beobachten. Unser Leserreporter freue sich, dass nun endlich die Virus-Maßnahmen etwas gelockert wurden und kleine Geschäft wieder aufsperren durften.Dass dies nun genau ein Knöpfe-Shop war, wunderte ihn. Es deute seiner Meinung nach darauf hin, dass viele wieder zum Nähen, Basteln, Bauen und Kochen angefangen haben.Die längsten Warteschlangen verzeichnete am Dienstag morgen eindeutig ein Baumarkt. "Heute" berichtete über die 200-M-Schlangen . Die Videos gingen viral und in der österreichischen Twitterwelt trendet nun der Begriff "Baumarkt". Auf der Mariahilferstraße eröffnete am Dienstag nach Ostern, dem ersten Tag der Lockerung, auch ein neuer Maskenshop , der für Polemik sorgt. Warteschlangen sah man auch vor dem Schuhgeschäft Snipes. Insgesamt öffneten in Wien rund 4.600 Geschäfte wieder ihre Pforten.